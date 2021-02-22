12 maç sonra Gökhan Gönül

4 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül sezon başlarında formayı kapsa da sonrasında hem performans düşüklüğü hem de sakatlıklar nedeniyle Nazım'ın gerisinde kalmıştı.



36 yaşındaki oyuncu dünkü maça da kulübede başlarken, 56'da oyuna dahil oldu. Tam 12 maç sonra Sarı-Lacivertli formasına kavuşan yıldız oyuncu, savunmada hatasız oynarken, bindirmeleriyle de sık sık hücuma katkı sağladı.







