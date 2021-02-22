12 maç sonra Gökhan Gönül

Fenerbahçe'de tam 12 maç sonra formasına kavuşan Gökhan Gönül, savunmada hatasız oynarken, bindirmeleriyle de sık sık hücuma katkı verdi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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12 maç sonra Gökhan Gönül
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22 Şubat 2021 11:45
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
4 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül sezon başlarında formayı kapsa da sonrasında hem performans düşüklüğü hem de sakatlıklar nedeniyle Nazım'ın gerisinde kalmıştı.

36 yaşındaki oyuncu dünkü maça da kulübede başlarken, 56'da oyuna dahil oldu. Tam 12 maç sonra Sarı-Lacivertli formasına kavuşan yıldız oyuncu, savunmada hatasız oynarken, bindirmeleriyle de sık sık hücuma katkı sağladı.

 



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