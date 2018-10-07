Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
iddaa risk yönetimi, Konyaspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ı favori olarak gösterdi ve maça kısa bir süre kala Beşiktaş'ın galibiyet oranı 1.50'den 1.65'e kadar yükseldi. iddaa'da günün en çok oynanan maçları arasında yer alan Konyaspor - Beşiktaş maçının diğer oranlarını görmek ve kuponunuza eklemek için tıklayın
KONYASPOR: Serkan, Ferhat, Uğur, Diagne, Skubic, Volkan, Jonsson, Hurtado, Milosevic, Ömer Ali, Yatabare
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljacic, Quaresma, Babel, Vagner Love
Geçen hafta evinde Kayserispor'u 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u da mağlup ederek Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.
Beşiktaş, ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.
- Deplasmanda zorlanıyor
Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı.
Ligde 3 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederken, Bursaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi.
Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki kötü performansını Avrupa kupalarında da sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, yine bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.
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Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
iddaa risk yönetimi, Konyaspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ı favori olarak gösterdi ve maça kısa bir süre kala Beşiktaş'ın galibiyet oranı 1.50'den 1.65'e kadar yükseldi. iddaa'da günün en çok oynanan maçları arasında yer alan Konyaspor - Beşiktaş maçının diğer oranlarını görmek ve kuponunuza eklemek için tıklayın
KONYASPOR: Serkan, Ferhat, Uğur, Diagne, Skubic, Volkan, Jonsson, Hurtado, Milosevic, Ömer Ali, Yatabare
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljacic, Quaresma, Babel, Vagner Love
Geçen hafta evinde Kayserispor'u 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u da mağlup ederek Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.
Beşiktaş, ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.
- Deplasmanda zorlanıyor
Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı.
Ligde 3 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederken, Bursaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi.
Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki kötü performansını Avrupa kupalarında da sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, yine bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın