Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, NBA'in şimdiye kadarki "en rekabetçi hâlinde" olduğunu iddia etti.



Cuban yakın zamanda ESPN'in First Take programına katılarak, NBA'in mevcut durumunu ve benzeri görülmemiş olarak nitelendirdiği rekabet seviyesini tartıştı.



Yirmi yıldan uzun süredir lig bünyesinde yer alan Cuban, NBA'in nasıl evrimleştiğine ve ligin neden her zamankinden daha dengeli olduğuna inandığına dair içgörülerini şu şekilde paylaştı:



"Bence rekabetçi açıdan, şimdiye kadarki en iyi durumdayız. Eskiden toplantılardayken, küçük pazar takımlarının gelip gelir paylaşımı gibi şeyler için yalvardıklarını hatırlarım. Şimdi herkes rekabetçi ve Cooper Flagg için kasıtlı olarak başarısız olacak takımlar göreceğiz. Ve bu NBA'in istediği bir şey olmayabilir ancak yine de çok sayıda gerçekten iyi olan takım var.



Eskiden, elinizde Dirk Nowitzki ve Jason Kidd varsa, 60 maç kazanabiliyordunuz. Artık takımların 60 maç kazanması zor ve hiç kimsenin kazanmaması da alışılmadık bir durum değil. Bu yüzden rekabetçi dengenin harika olduğunu düşünüyorum."



NBA'de son altı yılda altı farklı şampiyon takım olmuştu ve an itibariyle Batı Konferansı'ndaki 15 takımdan 14'ünün bu sezon playofflara kalma şansı olduğu düşünülüyor.