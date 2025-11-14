14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu programını yayımladı.

calendar 14 Kasım 2025 18:24
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu programı
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-3-4 Aralık'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:

2 Aralık Salı:


13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor (Muş Şehir)

15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor (Stat belli değil)

18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor (Çaykur Didi)

20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Aralık Çarşamba:

13.00 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor (Stat belli değil)

13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol (BG Grup 4 Eylül)

13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor (Batıpark Adem Şahan)

15.30 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Stat belli değil)

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Stat belli değil)

20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)

4 Aralık Perşembe:

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)

13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK (Muğla Atatürk)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Iğdır Şehir)

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

 
 
