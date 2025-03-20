Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi Asseco Resovia oldu!

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalindeki rakibi Asseco Resovia oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi Asseco Resovia oldu!
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20 Mart 2025 16:55
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalindeki rakibi Polonya temsilcisi Asseco Resovia oldu.

Yarı finalde İtalya'dan Trentino Itas'ı eleyen Ziraat Bankkart ile Fransa'da Tours'u eleyen Asseco Resovia, CEV Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

İlk maç Polonya'nın Rzeszow şehrinde 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş maçı ise 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

Asseco Resovia, geçen sezon CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Ziraat Bankkart ise bu organizasyonda tarihindeki ilk şampiyonluk için final mücadelesine çıkacak.

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