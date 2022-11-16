Ziraat Bankkart Avrupa'da kayıp!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımına 3-1 yenildi.
Grupta ikinci maçını da 3-1 kaybeden başkent ekibi, henüz puanla tanışamadı. İtalyan ekibi ise ikinci maçından da galip ayrıldı.
Salon: Başkent
Hakemler: Roy Bensimon (İsrail), Kenneth Aro (Finlandiya)
Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)
Sir Sicoma Monini Perugia: Sole, Rychlicki, Leon, Gualberto, Giannelli, Plotnytskyi (Piccinelli, Colaci, Russo, Semeniuk, Cardenas)
Setler: 26-24, 22-25, 20-25, 23-25
Süre: 121 dakika (31, 31, 28, 31)
Grupta ikinci maçını da 3-1 kaybeden başkent ekibi, henüz puanla tanışamadı. İtalyan ekibi ise ikinci maçından da galip ayrıldı.
Salon: Başkent
Hakemler: Roy Bensimon (İsrail), Kenneth Aro (Finlandiya)
Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)
Sir Sicoma Monini Perugia: Sole, Rychlicki, Leon, Gualberto, Giannelli, Plotnytskyi (Piccinelli, Colaci, Russo, Semeniuk, Cardenas)
Setler: 26-24, 22-25, 20-25, 23-25
Süre: 121 dakika (31, 31, 28, 31)
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