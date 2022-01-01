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Zion, rehabilitasyonuna Pelicans'tan uzakta devam edecek

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın rehabilitasyon sürecinde takımdan uzakta devam edeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın rehabilitasyon sürecinde takımdan uzakta devam edeceği bildirildi.

Sağ ayağındaki kırık nedeniyle geçtiğimiz yaz döneminde ameliyat olan ve o zamandan beri birçok aksilik yaşayan Zion'ın, başlangıçta sezon başında geri döneceği düşünülüyordu.

Basketbol operasyonlarından sorumlu genel menajer yardımcısı David Griffin, yaptığı duyuruda şu açıklamalara yer verdi:

"16 Aralık'ta çekilen MR sonrası, tıbbi ekibimiz kendisinin rehabilitasyonunu yalnızca kısmi ağırlık kaldırma faaliyetlerine geri döndürmeye karar verdi. O da o yolda devam ediyor. Ayrıca Zion'ı başarılı olmak için en iyi konuma getirmek adına, şu anda takımdan uzakta rehabilitasyon yapması konusunda anlaşmış bulunuyoruz."

"BENİM İÇİN ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ..."

Zion, iyileşme süreci hakkında şu şekilde konuştu:

"Tahmin edebileceğiniz gibi, bu benim için çok zorlu bir süreç oldu. Sahaya güvenle dönmeden önce iyileşme sürecimde yapılması gereken şeyler olduğunu biliyorum, ancak ekibimle sahaya geri dönebilmek ve Pelicans taraftarları ile New Orleans şehrini en üst düzeyde temsil edebilmek için, gerekli zamanı ayırmaya devam edeceğim."

Sezona playoff umutları ile girmiş olan Pelicans, şu anda 13-25 ile Batı Konferansı'ndaki en kötü ikinci dereceye sahip.


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