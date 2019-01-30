Zion: "Beni kim isterse, oraya gitmek istiyorum"

Draft coşkusunun giderek artmasıyla, durumdan haberi olan Duke Üniversitesi yıldızı Zion Williamson, NBA Draftı'nda hangi takımın kendisini seçeceği konusunda hiçbir tercihi olmadığını söyledi.



Williamson, şu ifadeleri kullandı:



"Kolejden sınıf arkadaşlarım her şeyi bana bildiriyor. 'Zion, Bulls seni istiyor dostum.' diyorlar. Ben de 'Abi, nerden biliyorsun. Kolejdesin.' diyorum. 'Cleveland'a gel', 'LA'e gel.' diyorlar. 'Beni kim isterse, orada olmak istiyorum.' diye cevap veriyorum."



Williamson, çok fazla NBA maçı izlemediğini, ancak Twitter'da NBA'i takip ettiğini ekledi.



"Twitter'da böyle şeyler söyleyen birçok insan görüyorum. Beni güldürüyor sadece."



