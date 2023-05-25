Zaniolo'nun annesinden flaş sözler

Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınının oğlunun Galatasaray idmanlarında geri planda kaldığına yönelik haberlerine böyle cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zaniolo'nun annesinden flaş sözler
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25 Mayıs 2023 02:11
Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınının iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Costa, İtalyan basınında yer alan "Zaniolo takım içinde yalnız bırakılıyor" haberlerine tepki göstererek Instagram üzerinden paylaşım yaptı. Costa Corriere dello Sport gazetesinde yer alan fotoğrafların üzerine "Sizin görmek istediğiniz" yazarken bir diğer fotoğrafta Zaniolo'nun takım arkadaşlarıyla birlikte çekilen karelerini paylaşarak "Gerçekte olan" yazdı.

İşte o görseller: 



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