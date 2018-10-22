Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı! 'Milan istiyor'

Trabzonspor'un genç futbolcusuiçin menajerinden flaş bir transfer açıklaması geldi.İtalya basınına röportaj veren Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o röportaj;"Evet ama sadece Fiorentina değil. İtalya'da birçok takım Yusuf'u takip ediyor. Milan, Torino, Sampdoria ve Cagliari'nin ilgisi var""Birçok ülkeden Yusuf Yazıcı'ya ilgi olduğu doğru. Bazı İspanyol takımlarının temasları olmuş. Bundesliga'dan da takımlar var""Gelecek için kapıları açık bırakmak istiyoruz. Kesin bir yanıt veremem. Trabzonspor'un bırakıp bırakmayacağını da bilmiyorum. Belki İngiltere ya da İspanyol takımlarına en az 50 milyon euroya gidebilir"