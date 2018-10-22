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Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı! "Milan istiyor"

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, İtalya ve Almanya'dan birçok kulübün Trabzonsporlu yıldızla ilgilendiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı! 'Milan istiyor'
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22 Ekim 2018 23:36
Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı için menajerinden flaş bir transfer açıklaması geldi.

İtalya basınına röportaj veren Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o röportaj;

Fiorentina'nın ilgisi olduğu doğru mu?

"Evet ama sadece Fiorentina değil. İtalya'da birçok takım Yusuf'u takip ediyor. Milan, Torino, Sampdoria ve Cagliari'nin ilgisi var"

İtalya dışından ilgi var mı?

"Birçok ülkeden Yusuf Yazıcı'ya ilgi olduğu doğru. Bazı İspanyol takımlarının temasları olmuş. Bundesliga'dan da takımlar var"

Devre arasında transfer olması bekleniyor mu?

"Gelecek için kapıları açık bırakmak istiyoruz. Kesin bir yanıt veremem. Trabzonspor'un bırakıp bırakmayacağını da bilmiyorum. Belki İngiltere ya da İspanyol takımlarına en az 50 milyon euroya gidebilir"

 

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