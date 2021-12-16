Yusuf Yazıcı için teklifler değerlendirilecek!

Lille'de teknik direktörlük değişikliğinin ardından performansında düşüş yaşanan Yazıcı ile ilgili Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi. Fransız ekibinin Trabzonspor'a geri döneceği de iddia edilen Yusuf için gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Yazıcı için teklifler değerlendirilecek!
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16 Aralık 2021 11:09
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

FRANSIZ BASINI YAZDI

Fransız basını, Lille'in 17 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak performansında düşüş yaşayan yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı için gelecek teklifleri değerlendireceğini yazdı.

Haberin detayında ise, "Geçen sezon Christophe Galtier teknik direktörlüğünde özellikle Avrupa Ligi'nde önemli bir rol oynayan Yusuf Yazıcı, teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in takımın başına gelmesiyle etkinliğini kaybetti ve performansında düşüş yaşadı. Bu nedenle de Yazıcı, değerini ve verimini arttıramadı." ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR'A DÖNECEK Mİ?

Hem yurt içinde hem de Fransız basınında Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a döneceği iddiaları yer almıştı. Bu gelişme sonrası Yusuf'u geleceği ise merak konusu oldu.

BU SEZON SADECE 2 MAÇ

Yusuf, bu sezon ligde geride kalan 13 maçın 12'sinde oynadı ancak yalnızca 2 maçta (Lorient-Montpellier) 11'de sahaya çıkabildi. milli futbolcumuz bu maçlarda 1 gol, 1 asitlik performans sergiledi.


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