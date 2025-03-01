Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Milli oyuncunun dizindeki sakatlığın devam ettiği ve buna rağmen oynadığı iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
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01 Mart 2025 13:50
Galatasaray ve Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Yunus Akgün ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre yıldız oyuncunun dizi aslında ameliyatlık. Ancak süreç uzamasın diye oynamaya devam ediyor.

Teknik heyetin Yunus'u bu fedakarlığından dolayı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Yunus Akgün, bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 11 gol atarken 7 asist yaptı. Milli yıldız, Konyaspor ile oynanan kupa maçında 63 dakika sahada kalmıştı.

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