Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!

Galatasaray ve Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Yunus Akgün ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre yıldız oyuncunun dizi aslında ameliyatlık. Ancak süreç uzamasın diye oynamaya devam ediyor.
Teknik heyetin Yunus'u bu fedakarlığından dolayı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.
PERFORMANSI
Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Yunus Akgün, bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 11 gol atarken 7 asist yaptı. Milli yıldız, Konyaspor ile oynanan kupa maçında 63 dakika sahada kalmıştı.
Teknik heyetin Yunus'u bu fedakarlığından dolayı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.
PERFORMANSI
Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Yunus Akgün, bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 11 gol atarken 7 asist yaptı. Milli yıldız, Konyaspor ile oynanan kupa maçında 63 dakika sahada kalmıştı.