Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Young, Oklahoma'da George Floyd protestolarına destek verdi!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, memleketi Oklahoma'daki George Floyd protestolarında, kürsüye çıkıp güçlü bir mesaj paylaştı.

Haber; Sporx.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, memleketi Oklahoma'daki George Floyd protestolarında, kürsüye çıkıp güçlü bir mesaj paylaştı.

Young henüz 21 yaşında olmasına rağmen, şimdiden toplulukta etkileyici liderlik belirtileri gösteriyor.

Young, memleketi Oklahoma'nın Norman ilçesinde, George Floyd'un ölümü karşısında ülke çapında yapılan çeşitli protestolardan birine katıldı.

Hawks point guardı, kalabalığa hitap etti ve genel olarak "bu dünyada olan şeyler" hakkında halka açılmasa da, şu anda "gerekli" olduğunu hissettiğini itiraf etti:

"Gittiğim her yerde bu şehri olabildiğince iyi temsil etmeye çalışıyorum. Bu ülkenin şu anda dağınık bir halde olduğunu biliyorum… hepimizin birbirine bağlı kalması ve doğru olanı savunmamız önemlidir. Ve bu sadece benimle ve sizinle bitmiyor, hepimizin bunu yapması gerekiyor. Hepimiz bir araya gelirsek, adalet hizmet edecektir ve değişiklikler yapılacaktır gibi hissediyorum. Bu henüz ilk adım… Burada olmaktan, Norman'lı olmaktan gurur duyuyorum."

Young, "George ve ailesi" ve ayrıca "yüzlerce başka insan için adaletin yerini bulması adına her gün dua ettiğini" de ekledi:

"Adalet yoksa barış da yok."

Young ayrıca mitingde medyaya seslendi ve bunun kendisiyle ilgili olmadığını ve bir lider ve bir destekçi olmak için orada bulunduğunu söyledi:

"Ben liderlik yapmak için buradayım. Destekleyici olmak için buradayım. Değişiklik yapmak için buradayım. Bugün buraya kendim için gelmek istemedim. Bunlar, bunun kurbanı olan herkesle ilgili. Ve ben sadece Norman'daki topluluğumu desteklemek ve değişiklik yapmaya çalışmak için buradayım."

Young sivil huzursuzluğun ortasında adım atmaya devam ederken, Hawks koçu Lloyd Pierce, NBA şehirlerindeki ırksal adaletsizlik sorunlarına çözüm bulmaya kendini adamış olan yeni koçlar komitesine liderlik ediyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal