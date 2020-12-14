Yılmaz Vural taburcu edildi; 'Her dakikanın kıymetini bilin'

Koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduHastane çıkışında açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural şu ifadeleri kullandı;"Bana hayat veren baş hekimimize çok teşekkür ederim. Beni tanıyan herkese ettiği dualar için teşekkür ederim. Allah hepinize sağlık versin. Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta 1 dakikanın dahi önemli olduğunu öğrendim. Hayatta her 1 dakika önemli, bunun dışında her şey yalan"