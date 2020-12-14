Yılmaz Vural taburcu edildi; "Her dakikanın kıymetini bilin"

Koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Haber; Sporx.com
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Yılmaz Vural taburcu edildi; 'Her dakikanın kıymetini bilin'
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14 Aralık 2020 16:13
Koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural şu ifadeleri kullandı;

"Bana hayat veren baş hekimimize çok teşekkür ederim. Beni tanıyan herkese ettiği dualar için teşekkür ederim. Allah hepinize sağlık versin. Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta 1 dakikanın dahi önemli olduğunu öğrendim. Hayatta her 1 dakika önemli, bunun dışında her şey yalan"





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