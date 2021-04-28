Yılmaz Vural: 'Lille hocası da ters takla atıyor'

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Başakşehir ile oynayacakları maç öncesinde TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.



YILMAZ VURAL'IN SÖZLERİ



Zaman diye bir şey yok, çok çabuk işleri lehinize çevirecek işler yapmanız lazım. Geldiğimizde oyuncular tedirgindi, bizimle ilgili ne söyleniyor, bilemiyorum. Sonra 4 tane Faslı oyuncuyu kadro dışı bırakmak zorunda kaldık, takım sonra atağa kalktı. Yöneticilerim benden gelen taleplerin hiçbirini reddetmedi, kabul ettiler. Başkanımız, 'Hocam sen bizim babamız, abimizsin, bizi yönlendir lütfen' dedi. Bir takımda 4 oyuncuyu birden işin dışında bırakmak hiç kolay değil, eksiliyorsunuz, bir karar alacaksınız liderseniz. Çok şükür aldığımız karar bizi mahcup etmedi. Oyuncularımızla aramızdaki diyaloğu çabuk sağlayabildik.



"BAŞAKŞEHİR'DEKİ DÜŞÜŞ İNANILMAZ"



Başakşehir'e ne oldu, anlamak mümkün değil, bir anda bir çöküş. Manchester'ı yendi, PSG'ye Leipzig'e kan kusturdu. Bu takıma ne oldu, anlamak mümkün değil. Aykut bir çözüm bulamıyor, maç sonralarında enteresan demeçler veriyor, takımda güven duygusunun oluşmadığı, bir tedirginlik... Hepimiz bu oyuncu grubuyla burada durmaz diyorduk, gün geçtikçe beklediğimiz performansı ortaya koyamadılar. Şimdi bizim rakibimiz oldular. İki takımın da 37 puanı var. Kasımpaşa bay, kazanan 40 olacak. İnanılmaz bir çekişme var, kimin düşeceğine kimse doğru cevap veremez.



"BİZİM 8 PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR"



Başakşehir maçında beraberlik bizi mutlu etmez, kesin kazanmamız lazım. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya ile oynayacağız. Beşiktaş kazanırsa kupayı, 5. takım Avrupa'ya gidecek, Alanya bu şansını kullanmak istiyor, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali var, kazanırsa zirvede kafa kafaya gelecekler, bizim maç çok zor olacak. Büyük bir dezavantajımız var bir de, son maçımız bay. Geldiğimden beri koyduğum hedef 45 puan. Varsayalım ki son hafta iki takım berabere kalınca ligde kalacaklar, kalırlar. Öyle olmamak için bizim 8 puan almamız gerekiyor, çok zor işimiz. Bana 8 puan al da nasıl alırsan al, o durumdayız.



"AYDINUS İÇİN KOMPLO TEORİLERİ VAR"



Fırat hakemliği 20 gün sonra bırakacak, bilmem ne falan diyorlar. Fırat öyle bir hakemdir ki babasının oğlunu tanımaz ama o kadar komplo teorileri yapılıyor ki... Bu saate kadar kendine güvendiğimiz bir hakem için 20 gün sonra bırakacak falan safsatalarına inanmıyoruz. Türkiye'de o kadar komplo teorileri üretiliyor ki hakemi de geriyoruz.



"LILLE ANTRENÖRÜ DE TERS TAKLA ATTI"



Lille'in antrenörü geçen ters takla attı, beni mi taklit etti? Bu oyunu seyreden herkes sadece oyunu izlemiyor, hafta sonu eğleneceği bir ortam görmek istiyor. Burası askeriye değil ki hazır ol da dur. Herkes kendi tepkilerini en doğal biçimde dışa vurabilir.



