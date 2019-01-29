Yeni Malatyaspor'da hedeflerinde kararlı

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'deki hedeflerinde bir sapma olmadığını söyledi.Ravcı, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncuları kutladığını belirtti.Hedefe giden yolda engellerin olabileceğini anlatan Ravcı, şunları kaydetti:"Hedeflerimizde herhangi bir sapma yok. Bazen hedeflediğiniz yolda engellerle karşılaşırsınız. Hedeflerimiz ne kadar mücadele etmemiz gerektiğini zaten bizlere gösteriyor. Fenerbahçe maçını dün soyunma odasında bıraktık ve önümüzdeki Kayserispor maçına odaklandık. Futbol bir hata oyunu. Hata yapa yapa kendimizi geliştireceğiz. Şu anda geldiğimiz nokta küçümsenecek ve tesadüf denilmeyecek bir yerdir. Bugünlere sabırla ve hatalarımızdan ders çıkararak geldik. Bütün oyuncularımız görev ve sorumluluklarını çok iyi biliyorlar. Önümüzdeki hafta Kayserispor maçını taraftarlarımızın desteğiyle kazanıp hedeflediğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."