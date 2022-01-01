Yeni Malatyaspor'da 'maddi' problem!

Süper Lig'de bu sezon beşinci kez mücadele eden Yeni Malatyaspor'da transferde yönetimin atacağı adımlar merakla bekleniyor.



Geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada devre arası transfer dönemi ve mevcut futbolcuların doğan hak edişlerini ödeme noktasında ihtiyaç duyulan finans kaynağı arayışlarının sonuç vermeye başladığı ifade edilmişti. Ancak sarı kırmızılı yönetimin futbolcu alacakları ve transfer bütçesi için ihtiyaç duyduğu rakamın 60 milyon TL olduğu ve henüz bu paranın yarısının bile karşılanmadığı belirtiliyor.



Malatya kamuoyu nezdinden, son iki buçuk sezonda yaşanan olumsuz hadiseler yüzünden güvenoyunu tamamen yitiren Adil Gevrek ve yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı almaya yönelik baskıları görmezden gelerek transfer dedikodularını yaymaya devam ediyor.



Ligde aldığı başarısız sonuçlarla son sıraya demir atan Yeni Malatyaspor, son olarak Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kendi evinde 3-2 yenilerek kupaya da veda etti. Kadrosunda Süper Lig'in en tecrübeli isimlerinin yer aldığı Yeni Malatyaspor'un, bir alt ligde mücadele veren Balıkesir temsilcisi karşısında motivasyon bakımında tamamen bitik bir görüntü sergilemesi ilerisi adına umut vermezken, yönetimin nasıl bir eylem planı içinde olduğu ise merakla bekleniyor. Sosyal medyada 10'a yakın futbolcu isminin dolaştığı transfer listesiyle ilgili olarak bugüne kadar birçok şehir efsanesi yazılırken, yönetimin önceliğinin transfer tahtasını açmak olduğu biliniyor.



"EĞER TRANSFERLER YOKSA..."



Öte yandan kulüp tarafından kendisine sansür uygulanmasına çare olarak şahsi sosyal medya hesabını açan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, sarı kırmızılı taraftarların sorularına da yanıt vermeye başladı. Devre arasında mutlaka 7 oyuncunun alınması talimatını veren Rumen çalıştırıcı, istediği takviyelerin yapılmaması halinde istifa edeceğini söyledi. Sumudica, "Endişelenmeyin. Malatya'ya geri geldiğimde, şuan Romanya'ya gidiyorum. Eğer Malatya'ya geldiğimde başkan Adil Gevrek 7 transfer yapmamışsa istifa ederim. Ama yönetim benimle devam etmek isterse, ben tüm takımı buradaki her şeyi değiştirmek istiyorum. Çünkü buradaki bazı oyuncular Süper Ligi hak etmiyor. Oyuncuların yaptıkları büyük utanç. Yönetim eğer ligde kalmak istiyorsa, yedek kulübesi de dahil 7 transfer yapmalı. İstediğim takviyeler yapılırsa bu takım düşmeyecek. Transferler yapılmazsa kendinize yeni teknik direktör arayın" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Bu Sabah Malatya





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