Yeni Malatyaspor, Christian Cueva'nın peşinde

Geçen sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yeni Malatyaspor önümüzdeki dönem camianın gönlünü almayı planlıyor.
Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışan Sarı-Kırmızılılar, Santos'tan Christian Cueva'yı listesine aldı. 10 numara ve kanatlarda görev yapan 28 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı.
Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışan Sarı-Kırmızılılar, Santos'tan Christian Cueva'yı listesine aldı. 10 numara ve kanatlarda görev yapan 28 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı.