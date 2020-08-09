Yeni Malatyaspor, Christian Cueva'nın peşinde

Önümüzdeki dönem camianın gönlünü almayı planlayan Yeni Malatyaspor, Santos'tan Christian Cueva'yı listesine aldı.

Haber; Akşam
Yeni Malatyaspor, Christian Cueva'nın peşinde
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09 Ağustos 2020 13:30
Geçen sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yeni Malatyaspor önümüzdeki dönem camianın gönlünü almayı planlıyor.

Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışan Sarı-Kırmızılılar, Santos'tan Christian Cueva'yı listesine aldı. 10 numara ve kanatlarda görev yapan 28 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı.




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