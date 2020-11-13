Yazı yollandı, gözler Mustafa Cengiz'de!

Tekrar aday olmak isteyen Mustafa Cengiz, sağlık durumunu değerlendirip ailesiyle görüştükten sonra adım atacak. Muhalefet ise 6 aylık çatı aday arayışında

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yazı yollandı, gözler Mustafa Cengiz'de!
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13 Kasım 2020 08:30
19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı alındığını açıklayan Galatasaray Yönetimi, gerekli izin için İçişleri Bakanlığı'na yazı yolladı.

İçişleri Bakanlığı uygun görürse sarı-kırmızılı kulüp kongresini gerçekleştirecek, pandemiden dolayı izin çıkmazsa seçim mecburen ertelenecek.

Galatasaray Tüzüğü'nün 33. maddesi uyarınca en geç 1 Aralık günü Genel Kurul ilanının resmi gazetede yayınlanmış olması gerek. Başkan adayları da listelerini 4 Aralık'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim edecek.

CENGİZ ADAY OLMAK İSTİYOR AMA...

Şimdi gözler, "Henüz karar vermedim" diyen mevcut başkan Mustafa Cengiz'e çevrildi.

Sağlık durumunu değerlendirip ailesiyle görüşecek olan Cengiz, tekrar aday olmak istiyor ve yönetiminde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

SEÇİM OLURSA TRANSFERİ YENİ YÖNETİM YAPACAK

Cengiz'e muhalif olan isimler ise Duygun Yarsuvat modelinde olduğu gibi 6 aylık çatı aday arıyor.

26 Aralık'ta seçim gerçekleşirse, ara transferi yeni yönetim yapacak.




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