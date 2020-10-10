'Yabancı' Süper Lig'de en çok yerli Fenerbahçe & Göztepe'de

Göztepe ve Fenerbahçe'de yerliler daha çok oynadı

Yabancılar en fazla süreyi Fatih Karagümrük'te aldı

En ez yerli oynatan Denizlispor

Goller de yabancılardan

Yerli ve yabancı oyuncular

Yerli Yabancı Takımlar Futbolcu Süre Gol Futbolcu Süre Gol Aytemiz Alanyaspor 9 1186 1 10 2774 10 Atakaş Hatayspor 8 1377 1 12 2561 2 Beşiktaş 9 1381 1 11 2062 4 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 10 1898 2 13 2579 4 Çaykur Rizespor 9 1258 0 12 2702 2 Demir Grup Sivasspor 7 1278 0 12 1692 2 Fatih Karagümrük 7 965 1 13 2995 7 Fenerbahçe 10 2007 1 11 1948 3 Fraport TAV Antalyaspor 9 1880 4 9 2080 0 Galatasaray 7 1385 1 12 2575 4 Gaziantep FK 8 1292 1 10 2668 5 Gençlerbirliği 8 736 0 11 2234 1 Göztepe 10 2870 5 8 1090 3 Hes Kablo Kayserispor 9 1212 1 13 2748 2 İttifak Holding Konyaspor 6 779 0 13 2191 4 Kasımpaşa 8 1680 1 12 2278 2 Medipol Başakşehir 10 1576 0 11 2377 0 MKE Ankaragücü 9 726 0 14 2244 1 Trabzonspor 11 1843 1 12 2088 4 Yeni Malatyaspor 12 1329 2 13 2631 1 Yukatel Denizlispor 5 1024 1 12 2914 0 Toplam 181 29682 24 244 49431 61

Süper Lig'de sezonun geride kalan 4 haftasında oynama süresi ve atılan gollerde yabancı futbolcuların ağırlığı dikkati çekiyor.Süper Lig'in ilk 4 haftasında toplam 425 futbolcu görev alırken, bunların 244'ü yabancı, 181'i ise Türk oyuncular oldu.Ligde bir yabancı ve 2 Türk futbolcu, geride kalan bölümde iki farklı takımda forma giydi.Yabancı futbolcular, ligde toplam 49 bin 431 dakika (yüzde 62,5) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 29 bin 682 dakika (yüzde 37,5) sahada kaldı.Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece Göztepe ve Fenerbahçe'de yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.Göztepe ligde şu ana kadar 10 yerli ve 8 yabancı, Fenerbahçe ise 10 Türk ve 11 yabancı futbolcuyla mücadele etti.İzmir temsilcisinde yerli oyuncular 2 bin 870 dakika, yabancılar ise bin 90 dakika oynadı. Fenerbahçe'de ise Türk oyuncular 2 bin 7 dakika, yabancılar da bin 948 dakika sahada kaldı.Fatih Karagümrük, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.Kırmızılı-siyahlı ekipte sezonun geride kalan bölümünde 13 yabancı ve 7 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 2 bin 995 dakika, yerliler ise 965 dakika sahada kaldı.Süper Lig'in geride kalan bölümünde sayı olarak en az Türk futbolcuyu Yukatel Denizlispor oynattı.Yeşil-siyahlı takımda ilk 4 haftada sadece 5 yerli oyuncu forma şansı buldu.Ligde en fazla yabancı futbolcu oynatan takım ise 14 kişiyle MKE Ankaragücü oldu.Süper Lig'de 4. hafta sonunda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.Ligde atılan 85 golün 61'ini (yüzde 71,7) yabancı, 24'ünü (yüzde 28,3) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.Süper Lig'in geride kalan bölümünde takımlarının oynattığı Türk ile yabancı oyuncuların sayısı, futbolcuların aldığı süre ve attığı goller şöyle:: İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivaspor, ligde üçer maç oynadı.