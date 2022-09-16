Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'a milli davet geldi.



Hollanda Futbol Federasyonu tarafından Hollanda Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve Belçika ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda Beşiktaş'ta forma giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Wput Weghorst da yer aldı.



DÜNYA KUPASI KAPISI ARALANDI



Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal'in yaptığı açıklama, Weghorst'un Dünya Kupası'nda yer alma ihtimalini güçlendirdi. Hollandalı teknik adam yaptığı açıklamada, " Dünya Kupası kadrom aşağı yukarı böyle olacak. Burada yer alan oyuncularımın büyük çoğunluğunu Katar'a çağıracağım" ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ