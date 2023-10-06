Wood, Lakers'ta uzun vadeli kalmak istiyor

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Christian Wood, Lakers'ta uzun vadeli kalma arzusunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Youtube
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Wood, Lakers'ta uzun vadeli kalmak istiyor
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06 Ekim 2023 13:21
Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Christian Wood, Lakers'ta uzun vadeli kalma arzusunu dile getirdi.

Sözleşmesinde 2023-24 sezonu için 3,0 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu yer alan ve bu sayede 2024 serbest oyuncu döneminden önce başka bir yere gitme şansına sahip olacak olan Wood, tüm bunlara rağmen uzun vadede Lakers'ta kalmak istediğini belirtti:

"Evet, elbette. Yani burası benim memleketimin takımı. Ben Long Beach'liyim. Bu takımı izleyerek ve Kobe Bryant hayranı olarak büyüdüm. Uzun vadede olmak istediğim yer burasıdır."

Geçtiğimiz sezon Wood, Dallas Mavericks formasıyla maç başına 16,6 sayı, 7,3 ribaund ve 1,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

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