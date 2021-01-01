Williams: "Kyrie, insanların onu görmesini istiyor"

Eski NBA oyuncusu Jay Williams, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'i yakın zamandaki hareketlerinden ötürü, şiddetle eleştirdi.



Kyrie, 7 Ocak'tan beri kişisel nedenlerden ötürü izinli olduğu için, herhangi bir Nets maçında forma giymemişti ve yakın zamanda internette yayılan bir videoda görülmesi ile tartışmalara yol açmıştı.



Videoda Irving, kız kardeşi Asia'nın doğum günü partisine katılırken görülüyordu ve ayrıca ligin KOVID-19 protokollerini ihlal ettiği de gözden kaçmamıştı.



NBA şu anda videoyu araştırma sürecindeyken, Williams, ESPN'de Kyrie ile ilgili şu şekilde eleştirilerde bulundu:



"Ben bir parti versem ve insanların bunu bilmesini istemesem, ön tarafta güvenlik ile telefonunuzu kapıda bıraktırırdım ve fotoğraf çekilmesine izin vermezdim. Başkaları tarafından görülmek istemeseydim, beni görmezdiniz. Kyrie Irving görülmek istiyor. Burada anlaşalım."



"TAKIMIN KENDİSİ YERİNE BUNLARI KONUŞMAK..."



Irving başlangıçta kişisel nedenlerden dolayı bir maçta forma giymemiş, ancak başantrenörü veya genel menajerinin bile kendisinin bir partiye katıldığından haberi olmamıştı:



"Bu tür bir iletişimi, sizi destekleyen bir organizasyona borçlusunuz. Her şeyin yürütülme şekli çok zayıftı. Takım zor durumda kaldı ve Kyrie bunları yapmaya devam etti.



Bu denli bir potansiyele sahip bir takımın saha içinde yaptıklarını konuşmak yerine, tüm dikkatin, olmaması gereken bir biçimde Kyrie Irving üzerinde toplanıyor olmasını görmek, büyük hayal kırıklığı yaratıyor."



