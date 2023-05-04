Phoenix Suns koçu Monty Williams, Chris Paul'un Denver Nuggets'a karşı playoff serisinde sakatlığından dönüşü konusunda iyimser olduğunu söyledi.



Williams, CP3'nin Nuggets'a karşı Konferans yarı finallerinde 0-2 geride olan Suns ekibi için hala oynayabileceğinden umutlu olduğunu belirtti.



Suns, Paul'un kasığındaki gerginlik sebebiyle günlük değerlendirme altına alındığını duyurmuştu ve iddialara göre bu sürecin 1 haftayı bulabileceği söylenmişti.



"İyimserim çünkü bazı şeylere inanıyorum. Birincisi sağlık personelimize. Chris geri dönme konusunda canını dişine takmış durumda. Bekleyip görmemiz gerekecek. Neyse ki herhangi bir yırtılma söz konusu değil, o durumda sezonu kapatabilirdi. Her zaman bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Düşündüğümüzden daha kötü olmadığı için minnettarız."



Paul sakatlığı, Suns'ın geçtiğimiz Pazartesi günü Nuggets'a karşı oynadığı serinin 2. maçında Nuggets guardı Kentavious Caldwell-Pope ile bir ribaund mücadelesi içindeyken geçirmişti.



Phoenix ekibi, bu geceki 3. maça 0-2 geride girecek.





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