Westerlo'nun hedefi Avrupa kupaları

Belçika Kulübü Westerlo'nun İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, oluşturdukları örnek kulüp modeliyle 4 bin kişilik bir kasaba takımı Westerlo'yu Avrupa kupalarına taşımak istediklerini söyledi.



AA muhabirinin sorularını cevaplayan Hasan Çetinkaya, Westerlo'da bugüne kadar yaptıklarını ve hedeflerini anlattı.



İş insanı Oktay Ercan'ın 2019 yılında Westerlo kulübünü devraldığını hatırlatan Çetinkaya, "Örnek bir kulüp modeli oluşturma parolasıyla yola çıktık. İlk etapta 3 yıllık bir proje hedefi ortaya koyduk. İlk etabı tesisleşme, ikinci etabı kurumsal yapıyı inşa etme, bunun içerisinde mali, hukuk, marketing, altyapı, scouting departmanı. Üçüncü aşama ise sportif başarıydı. Üçüncü senenin sonunda projemizde hedefe ulaştık. Söz verdiğimiz her şeyi Allah'a şükür gerçekleştirdik. Bu anlamda Westerlo küçük bir kasaba, 4 bin nüfuslu bir yer. Ancak bizim buradaki amaçlarımızdan bir tanesi, böyle küçük bir kasabada örnek bir kulüp modeli oluşturmak ve diğer kulüplere örnek oluşturmak. Ayrıca hedefimiz Westerlo gibi küçük bir kulüple Avrupa standartlarında, Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir yapı oluşturmak." ifadelerini kullandı.



"Geçen sene şampiyonluk bizim için olmazsa olmaz bir hedefti." sözlerini kullanan Hasan Çetinkaya, şöyle konuştu:



"Çünkü üçünü senemize girmiş ve yapılanmamızı tamamlamıştık. Şampiyonluk için öncelikle teknik anlamda değişiklik yaptık. Yeni bir antrenörle yola çıktık, Jonas De Roeck. Kendisi çok başarılı. Belçika'nın gelecekteki en önemli teknik direktör adaylarından biri olarak görüyorum. Hatta geçen maçımızda Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez de kendisinden övgüyle bahsetti. Önemli bir antrenör, futbolculara da bireysel anlamda ciddi katkısı var. Jonas'ın da katkısıyla birlikte oyuncu profilini de biraz değiştirerek, hedefimize yıl boyu istikrarlı şekilde ulaştık. Camiayla birlikte bütünleşerek gerçekleştirdik. Burada taraftarlarımızdan önemli destek görüyoruz. İlk geldiğimizde kulüp etrafında pek hayat yoktu, tekrar insanların stada gelmesini sağladık. Burası hareketli bir futbol atmosferinin yaşandığı bir kulüp haline geldi. Taraflı tarafsız bütün otoritelerin açık ara takdirini de kazanarak açık ara bir şampiyonluk elde ettik."



Bu sezon çıktıkları birinci ligde kendilerini test ettiklerini aktaran Çetinkaya, "Yapıyı bozmadık, hocamızla 3 yıllık yeni bir sözleşme yaptık. Doğru adımlar atabileceğimize inandığımız için uzun bir sözleşme yaptık. Oyuncu grubunda ana kadroyu koruduk, bunun yanına önemli oyuncular transfer ettik, kaliteyi arttırdık. Birinci Lig'de şu an 18 takım var, geçen sene de 18 takım vardı, tek takım düştü ama bu sene 3 takım düşecek. Belçika 1. Ligi yeniden 16'ya dönecek. Ligin zorluğu bu sene daha fazla. Gerçekçi adımlar atmak istiyoruz, gücümüzün farkındayız. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Maçların tamamında üstün oynayan, pozisyon üreten, pırıl pırıl bir takımımız var. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmese de ana hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Gerçekçiyiz, orta ve uzun vade hedeflerimiz var. Kulübümüzü daha da büyütüp Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bu en büyük hayalimiz. Bu anlamda gerekli tecrübeye sahibiz. Sayın Oktay Ercan liderliğinde önemli bir gücü sahibiz. Adım adım hedefimize gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Hasan Çetinkaya, "Küçük bir kasaba takımını Avrupa kupalarında görebilir miyiz?" sorusunu, "Futbolu biliyorsunuz her şey olabiliyor. Senelerdir futbolda yöneticilik yapıyorum. Futbolda olmaz diye bir şey yok. Ben sürdürülebilir başarıdan yanayım. Ne kadar hızlı çıkarsanız, o kadar hızlı düşme ihtimaliniz var. Adım adım büyümek istiyoruz, bu büyümenin sonu nereye gider? Avrupa Ligi mi, Konferans Ligi mi, Şampiyonlar Ligi mi olur bilemiyorum. Büyüme sağlıklı olmalı." şeklinde cevapladı.



- "Onlar sadece Türk diye burada değiller"



Çetinkaya, Westerlo'da 4 Türk futbolcunun bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Türk oyuncularımız var ama onlar sadece Türk diye burada değiller. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bizler Türk'üz, Türk oyuncularımız var, Oktay Ercan Türk ama biz bir Türk kulübü değiliz. Burası önemli bir camia, tarihi bir kulüp. Burada ciddi bir ekip çalışmasıyla hareket ediyoruz. Oluşturduğumuz scouting departmanı var. Sezon başı transfer planlaması yaparken bazı pozisyonlarda belirli kriterler belirliyoruz ve seçenekler oluşturuluyor. Türk oyuncular da böyle seçildi. Benim ve Oktay Bey'in olması bazı önemli Türk futbolcuların, normal şartlarda getiremeyeceğimiz oyuncuların gelmesine yardımcı oluyor. Muhammed Gümüşkaya çok önemli bir değer, Halil Akbunar Türk futboluna damga vurmuş önemli bir değer, Ravil Tagir, Juventus ve Manchester City'nin kapısından dönen, Başakşehir'in önemli yatırım yaptığı bir isim. Türk olmamız hasebiyle ekstra sorumlulukları var. Bu anlamda kendimizi şanslı addediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kaleci Sinan Bolat'ın Belçika için çok önemli bir değer olduğunun altını çizen Çetinkaya, "Sinan çok büyük bir isim, Belçika'da önemli bir geçmişe kariyere sahip. Belçika futbol otoriteleri tarafından büyük saygı gören, kariyer olarak da buraya damga vurmuş bir isim. Belçikalılar için Sinan Bolat gerçekten bir efsane. Westerlo'dan olması bizim için çok büyük bir şans." şeklinde konuştu.



- "Westerlo patenli oyuncular yetiştirmek istiyoruz"



Hasan Çetinkaya, Westerlo'da oluşturmak istedikleri model hakkında ise şunları söyledi:



"Esas amacımız rol model oluşturmak. Burada belirli aşamaları hayata geçiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz farklılıklardan bir tanesi yetenek geliştirme departmanımız var. Belirli potansiyele sahip oyuncuları özel olarak ele alıp, onları 5 ana başlık altında özel eğitime tabii tutuyoruz. Özel teknik antrenmanı, iki fiziksel antrenman, üç taktiksel gelişim, dört diyetisyen desteği ve beş mental anlamda psikolog desteği. Westerlo patenli oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Bunu yapmak için çok avantajlıyız. Kulübün hisselerinin yüzde 99'u Oktay Ercan'a ait. Belçika'da bize benzer yatırımcılar var ama hepsi başka kulüplerin arka bahçesi gibi. Gerçek anlamda bir şahıs yatırım bir tek Westerlo'da var. Club Brugge Belçika'nın en büyük kulübü. CEO'su Vincent Mannaert arkadaşımız, onlarla iş birliği yapıyoruz. Pro League'in genel kurulunda, Westerlo'yu yabancı yatırımcılar kulüpleri arasında örnek olarak gösterdi. Bu bizim için gurur verici bir durum."



- "Türk kulüplerine rol modelimizi uygulamak ve onlara destek vermek isteriz"



"Türkiye'de de kulüplere, profesyonel danışmanlık adı altında rol modeli uygulamak, onlara destek vermek isteriz." sözlerini kullanan Çetinkaya, "2024 bizim kulübün federasyondaki tescil numarası. 2024 yılına girerken kulübü Avrupa kupalarına taşıyacak, önemli futbolcular yetiştirecek bir proje ortaya koyduk. oyuncularımıza bunu anlattık. Burada sağlıklı bir kulüp ortamı var. Rol model oluşturduktan sonra Türkiye'de de kulüplere profesyonel danışmanlık adı altında kulüplere rol modeli uygulamak, onlara destek vermek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de kendi rol modellerini uygulamanın kolay olmadığının farkında olan Çetinkaya sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de bunu uygulamak kolay değil, Türkiye'deki futbol iklimiyle buralardaki bir değil. Kulüplerin yapıları da buna çok uygun değil. Dernekler ve seçimler oldukları için altyapıya yönelmek ve yatırım yapmak kolay değil. Olmayacak diye bir şey yok. Belçika 11 milyonluk bir ülke, biz 80 milyonun üzerinde nüfusa sahibiz. Müthiş bir genç potansiyelimiz var ancak ne yazık ki altyapı ve tesisleşme anlamında ciddi eksiklerimiz var. Bunları gidermemiz gerekiyor, Türkiye'ye bu durum yakışmıyor. Daha iyisini yapmalıyız. 11 milyonluk Belçika senelerdir FIFA sıralamasında 1 numara. Çok önemli oyuncular yetişiyor. Bunu nasıl yaptıklarını kendi gözlerimle 3 yıldır şahit oluyorum. Bu anlamda da çok ciddi birikime sahibiz. Plan ve program konusunda. Olmayacak diye bir şey yok ama bu tabi iki genel bir politika gerekiyor. Ülkenin tamamını kapsayan bir kalkınma projesi gibi bunu ortaya atmak gerekiyor."



Türkiye'de muhteşem statların yapıldığını aktaran Hasan Çetinkaya, "Bizde mükemmel statlar yapıldı, burada da görüyor ve şaşırıyorlar. Türkiye bu anlamda inanılmaz yol aldı ama şu anda atmamız gereken en önemli adım altyapılar ve kulüp yapıları. Buna eğilmemiz gerekiyor, kurtuluşumuz burada. Biz bu konuda her zaman destek vermeyi amaçlıyoruz. Zaten buradaki kulüp modelini oluşturma amaçlarımızdan biri de ilerleyen dönemde de ülkemize örnek olabilmek." değerlendirmesinde bulundu.



- "Bu sene Fenerbahçe'yi çok avantajlı görüyorum"



Fenerbahçe'de idari menajerlik görevi de yapan Hasan Çetinkaya, sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligdeki yarışı hakkında ise şöyle konuştu:



"Fenerbahçe'yi bu sene çok avantajlı görüyorum. Maçlarını da izliyorum. İyi, çok geniş bir kadro var. Bu kadroyu yönetirken bazı dengeler var, bu denge zamanla oturacaktır. Çok istekli ve gayretli bir takım var. Bunun yanında müthiş bir destek var. Herkes büyük özlem içinde şampiyonluğu bekliyor. Rakipler de sert, zorlu bir yarış olacak. Bir yandan Galatasaray'ın yaptığı transferler, Beşiktaş, Trabzonspor geçen senenin en iyi oynayan takımı. Başakşehir keza çok kuvvetli geliyor. Bu sene lig çok zevkli ve mücadeleci geçecek. Genel hatlarıyla teknik bir değerlendirme yaptığımda bu sene şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi çok avantajlı görüyorum." ifadelerini kullandı.



- "Muhammet önemli bir değer"



Hasan Çetinkaya, son transferlerinden Muhammed Gümüşkaya hakkında ise şöyle konuştu:



"Muhammed önemli bir değer. Özellikle Boluspor'da yaptıkları, sonra döndüğünde Fenerbahçe'deki oyunu. Biz geçen sene de istemiştik ama olmamıştı. Onun yeteneklerine inanıyoruz, bizim inanmamızın ötesinde Muhammed gerçekten idealist. Hedefleri olan bir oyuncu. iki yıldır sürekli konuşuyorum. Ne yaptığını, ne konuştuğunu bilen Türk futbolu için çok önemli bir değer. Bu anlamda biz ona kapıyı açtık. Artık kendisine bağlı. Bir süre geçecek tabi alışması için. Ondan beklentimiz yüksek ama acelemiz yok. Uzun vadeli bir iş birliği. Ona o şansı vereceğiz, inşallah ondan A Milli Futbol Takımı'nda etkili bir şekilde oynayabilecek bir değer oluşturmak istiyoruz. Bu konuda iddialıyız. Ona da kısa sürede ulaşacağız. Futbolcular geldiğinde belirli fiziksel testler tabii tutuluyor. Muhammed'le ilgili elde ettiğimiz sonuçlar çok iyi. Umarız yakın gelecekte milli takımda görürüz. İspanya veya İtalya'nın önemli kulüplerinde Westerlo patentiyle görürsek bundan büyük mutluluk duyacağız."





