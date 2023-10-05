San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, Fransa'dan Spurs'e geçiş sürecinde kendisini "daha özgür" hissettiğini söyledi.



Önceki sezonu Fransa'da Metropolitans 92 ekibinde geçiren 19 yaşındaki oyuncu, Fransa'daki deneyimleri ile Spurs'teki mevcut yolculuğu arasındaki dikkate değer farklardan bahsetti.



Wembanyama, bu sürecin sorumluluklarını nasıl hafiflettiğini dile getirerek, Fransa'daki zamanının aksine artık genel menajer rolünü oynamak zorunda olmadığını esprili bir dille belirtti:



"Fransa'daki günlerime göre kesinlikle farklı. Endişe etmem gereken çok daha az şey var.



Geçen sene sadece bir oyuncu değildim. Aynı zamanda GM'dim de. Antrenmana çıkmadan önce parkelerin temiz olmasına ve takım arkadaşlarımın gerekli hazırlıkları yapmış olduklarına dikkat etmem falan gerekiyordu. Bu şekilde bir sürü sorumluluğum vardı."



Artık Spurs çatısı altında olan Wembanyama, tamamen basketbol kariyerine odaklanabileceği gerçeğinin tadını çıkarıyor:



"Artık gerçekten daha özgürüm. Sabah günün hangi saati olursa olsun benimle ilgilenen fizyoterapistlerin ve antrenörlerin olduğu bilinciyle geliyorum. Aklım geçen seneye göre daha rahat."



