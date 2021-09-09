Wayne Rooney'den Cristiano Ronaldo yorumu

Manchester United efsanelerinden Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun takımı şampiyonluğa ulaştıracağına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wayne Rooney'den Cristiano Ronaldo yorumu
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09 Eylül 2021 13:58
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönmesini değerlendirdi.

Rooney, Premier Lig'de gol atmanın eskisinden daha zor olduğunu belirterek, "Şimdi Premier Lig'de gol atmak Serie A ve La Liga'da gol atmaktan çok daha zor. İrlanda maçında Cristiano bunu kanıtladı. Ben Cristiano Ronaldo'nun takımı şampiyonluğa oynatacağına ve çok gol atacağına inanıyorum." sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig için de büyük şans olduğunu söyleyen Rooney, "Premier Lig için de büyük etki yaratacaktır. Bu sene Manchester United'ın şampiyon olamaması için bir neden kalmadı" diye konuştu.


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