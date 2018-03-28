Waiters: "Kilolu değilim, vücudum hayatımdaki en iyi biçiminde"

Miami Heat guardı Dion Waiters, kilolu olduğuna dair kendisini eleştirenlere "vücudum hayatımdaki en iyi biçiminde" yanıtını verdi.



26 yaşındaki Waiters, şu açıklamaları yaptı:



"Herhalde Pat Riley şimdiye kadar bana bir şeyler söylerdi. Gördükleri takım fotoğrafında iki kat giyinmiştim. Kapşonlumun içinde bir sweatshirt ve onun altında da bir t-shirt vardı. %6 yağ oranım var. Geçen sene 101-102 kiloydum. Şimdi daha hafifim."



"Eğer daha kilolu olsaydım bir sürü kişi bunu ortaya çıkarırdı, değil mi? Bunu kanıtlamak için Instagram'a fotoğraf koymak zorunda değilim. Vücudum, hayatımdaki en iyi biçiminde. Eleştirenler, milletin üzerinden smaç vurduğumda falan aynı şeyi söylemiyor, değil mi?"



"Şu anda en hafif halimdeyim. Harika hissediyorum. O fotoğrafta da, bazen kamera yanlış gösterebiliyor. Bu yüzden her gün tartılmıyorum. Buna gerek yok. Bir gün 100 der, bir gün 102 der. Dürüstçe söylemek gerekirse, bu deplasman serisinden önce tartılmıştım, ve 99 kiloydum. %6 yağ oranı ile."



Waiters, geçen yaz döneminde dört yıl, 52 milyon dolara anlaşma imzalamıştı.



