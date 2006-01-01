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Wade'in tercihi 2006 değil, 2012 Heat kadrosu!

Emekli Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, yeni bir video sohbetinde Heat'in 2012 şampiyonluğu takımının 2006 şampiyonluğu kazanan takımdan daha iyi olduğunu öne sürerek, eski takım arkadaşları arasında tartışma yaşamaya başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Emekli Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, yeni bir video sohbetinde Heat'in 2012 şampiyonluğu takımının 2006 şampiyonluğu kazanan takımdan daha iyi olduğunu öne sürerek, eski takım arkadaşları arasında tartışma yaşamaya başladı.

James Posey tarafından hangi takımın daha iyi olduğu sorulduğunda Wade, 46-20 derecesiyle gitmiş olan ve o yılki finalde Oklahoma City Thunder'ı mağlup eden 2012 ekibini cevap olarak verdi. 2006 takımı ise, Dallas Mavericks'i 0-2 geriye düştükten sonra yenmişti.

Wade'in cevabı, Shaquille O'Neal, Gary Payton ve Alonzo Mourning gibi o kadronun tecrübeli veteranları arasında hemen tepki topladı. O takım, NBA şampiyonluğunu kazanan ilk Heat kadrosu olarak tarihe geçmişti.

Wade'in değerlendirmesi, 2006 ekibinin başlangıç kadrosunda hem LeBron James hem de Chris Bosh olan hızlı tempolu 2012 ekibine ayak uyduramayacağı inancına dayanıyordu.

Wade gibi 2006 ve 2012 takımlarının bir üyesi olan Udonis Haslem da görüşmede bulunuyor olsa da, tartışmada görüş bildirmedi.

2006 ekibinin başantrenörü Pat Riley de konuşmanın bir parçasıydı. Ayrıca o da yorum yapmaktan kaçındı. Bu durum, Riley'nin tarihlerindeki üç şampiyonluk ekibinin de mimarı olduğu gerçeğine dayanabilir.


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