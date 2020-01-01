Vogel, Rondo ile duygusal diyaloğunu paylaştı

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, Lakers ekibi şampiyonluğu kazandıktan sonra Rajon Rondo ile yaptığı duygusal diyaloğu paylaştı.



ESPN'den Zach Lowe, "The Lowe Post" adlı podcast'inde Vogel'ı konuk etti ve Lakers koçu, ekibin birkaç gün önce NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra oyuncularına neler söylediği hakkında konuştu.



Lowe, galibiyetten sonra oyuncularla yaptığı unutulmaz sohbetleri Vogel'a sorduğunda, deneyimli koç, Lakers resmi olarak 2020 NBA şampiyonu olduktan sonra Rondo ile yaşadığı duygusal anı şöyle anlattı:



"Ona inandığım için bana teşekkür etmişti ve bana göre bu, bir koç olarak yaşayabileceğiniz en güzel anlardan biridir. Birine güven ve inanç gösterdiğinizde ve o da sizi harika bir oyunla beraber bir şampiyonlukla ödüllendirdiğinde, bu çok özel ve asla unutmayacağınız bir şey oluyor. Her şeyden önce, bu işi bunun için yapıyorsunuz. Bu tür anlar için."



Rondo, Lakers'ın şampiyonluk maratonunun önemli bir parçasıydı ve playofflarda %40 üçlük isabetiyle oynamıştı. Aynı zamanda LeBron James benchteyken, takımın oyun kuruculuğunu üstleniyordu.



Rondo, özellikle de Lakers'ın en çok ihtiyaç duyduğu anlarda, James'in boyalı alana girip rakiplerinin savunma planlarını yok ederek, agresif bir şekilde hücumu devralmasına izin vermişti.



Raporlara göre Rondo, Lakers ile kalsa bile, muhtemelen daha iyi bir sözleşme arayışında olduğu için, serbest oyuncu piyasasını test etmek adına mevcut anlaşmasından vazgeçecek.



