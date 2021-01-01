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Vogel: "LeBron, süper kahraman oyunlarını çok iyi yapıyor"

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, LeBron James'i dün geceki Memphis Grizzlies galibiyetinde (94-92) gösterdiği performans üzerinden övdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, LeBron James'i dün geceki Memphis Grizzlies galibiyetinde (94-92) gösterdiği performans üzerinden övdü.

Karşılaşmada 26 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle oynayan LeBron, Lakers'ın deplasman yolculuğunu namağlup sona erdirmesine yardımcı olmuştu (4-0).

Vogel, Lakers Daily'den Ryan Ward'a James hakkında şunları söyledi:

"Tahmin edileceği üzere, etrafında bulunduğum en etkileyici insanlardan biri. Elit seviyede olan süper kahraman oyunlarını bir şekilde sonuca ulaştırmanın yolunu hep buluyor. Bu gece yaptığı gibi, gereken ne varsa her türlü yapabileceğini bilmek harika. Dördüncü çeyreklerde LeBron James'e çok güveniyorum."


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