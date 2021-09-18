Vitor Pereira'nın Kanarya'sı 1 dakika bile geriye düşmedi

Avrupa Ligi'nde Frankfurt'u 1-1'lik skorla elinden kaçıran sarı-lacivertliler, 7 resmi maçında kaybetmedi ve her karşılaşmada ilk golü atan taraf oldu.

Haber; Sözcü
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Vitor Pereira'nın Kanarya'sı 1 dakika bile geriye düşmedi
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18 Eylül 2021 14:24
Fenerbahçe bu sezon 'güçlü takım' olgusunda yoluna devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 3 Avrupa ve 4 lig maçı olmak üzere şu ana kadar 7 resmi maç oynadı. Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik; Avrupa'da ise 2 galibiyet ile 1 beraberlik elde edip yenilmeyen Kanarya, tüm maçlarda skor tabelasını değiştiren ilk takım oldu.

Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Adana Demir (1-0), Antalya (2-0), Altay (2-0), Sivas (1-1), Helsinki (5-2, 1-0) ve Frankfurt (1-1) maçlarına çıkan F.Bahçe, karşılaşmaların ilk golünü kaydetti ve hiç geriye düşmedi.

O RUHU SİZDE GÖRDÜM

Takımın performansından ve arzusundan memnun olan Teknik Direktör Pereira, Frankfurt maçı sonrası futbolcularını övdü. Portekizli hoca, "Eintracht Frankfurt karşısında herkes sahada mücadele etti, savaştı. Karşılaşmanın son dakikasına kadar mücadeleniz, kazanma arzunuz takım adına önemli bir ivme, bu inançla devam etmeliyiz. Ben sizlerde ruh, kalite ve teknik taktik anlamında her şeyi gördüm. Takım ruhunu gördüm, aynı şeyi Başakşehir maçında da görmek istiyorum" dedi.


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