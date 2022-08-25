Vincenzo Montella'dan VAR tepkisi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyete rağmen oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.Montella, ligin 4. haftasında 27 Ağustos'ta sahalarında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenildikleri karşılaşmayı değerlendiren Montella,diye konuştu.Montella, maçta hakem hatalarının olduğunu belirterek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine rağmen bu hataların görülmediğini savundu.Ümraniyespor maçına yoğunlaştıklarını dile getiren İtalyan teknik adam,değerlendirmesinde bulundu.Montella, Mario Balotelli'nin Fenerbahçe karşısında forma giymemesiyle ilgili soru üzerine,ifadesini kullandı.Kadro kurarken zorlanmadıklarını anlatan Vincenzo Montella, şunları kaydetti: