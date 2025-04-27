Victor Osimhen, rekor için sahada!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in kariyerinin en golcü sezonunu tekrarlamasına 1 gol kaldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen, rekor için sahada!
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27 Nisan 2025 09:24
Son güncelleme 27 Nisan 2025 10:15
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in kariyerinin en golcü sezonunu tekrarlamasına 1 gol kaldı.

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, toplamda da 35 resmi karşılaşmada 30 kez gol sevinci yaşadı. Osimhen, 1 gol daha atması durumunda en golcü sezonunu yineleyecek. 

 
 

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