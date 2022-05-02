Victor Nelsson, Sevilla'nın radarında!

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'un, İspanyol ekibi Sevilla'nın transfer listesinde yer aldığı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Victor Nelsson, Sevilla'nın radarında!
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02 Mayıs 2022 16:55
İspanyol basını, Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson'un Sevilla'nın savunmacı adaylarından biri olduğunu yazdı.

NELSSON ADAYLARDAN BİRİ

Medyanın haberinde; Endülüs devinde Jules Kounde ve Diego Carlos'un bu yaz transferlerinin muhtemel olduğu ve iki ismin yerine geçebilecek isimlerden birinin de Nelsson olduğu vurgulandı.

15 MİLYON EURO!

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcu için iyi bir teklif gelmesi durumunda transfere izin verebileceği belirtilirken, Sevilla'nın sportif direktör Monchi önderliğinde bir transfer operasyonu yürüteceği ve bonservis bedelinin 15 milyon euro seviyelerinde olabileceği aktarıldı.

42 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

Geçen sezon başında Galatasaray'a Kopenhag'dan 7 milyon euro'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 42 maçta sahaya çıktı.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor.

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