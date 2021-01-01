VanVleet, 54 attıktan sonra: "Magic'e saygısızlık olmasın ama çok kolaydı"

Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, dün gece Orlando Magic'e karşı 54 sayı atarak kariyer rekorunu kırmasından sonra konuştu.



VanVleet, Toronto'nun Magic'e karşı 123-108'lik galibiyetinde 54 sayı alarak kariyerinde iki rekor daha kırmış oldu: Draft edilmemiş bir oyuncu tarafından NBA tarihinde atılan en çok sayı (Moses Malone'un 53 sayılık rekorunu geride bırakarak) rekoru ve DeMar DeRozan'ın 52 sayılık tek maç rekoru.



Karşılaşmayı 17/23 genel şut, 11/14 üçlük ve 3 9/9 serbest atış isabetiyle tamamlayan VanVleet, maçın ardından muhabirlere şunları söyledi:



"İnanılmaz. Bu iki adamla aynı cümlede yer aldığımdan ötürü oldukça mahcup oldum ve onur duydum. Pek çok farklı seviyede, özel bir geceydi. Lakin bu bir şampiyonluk falan değil, yalnızca iyi oynadığım bir maçtı. Birkaç saatliğine tadını çıkarıp bir sonraki maça hazırlanmam lazım.



Benim için gayet kolaydı. Magic'e saygısızlık olmasın. Demek istediğim, çoğu şutum ritim içinde, önüm boşken attığım şutlardı. Hücum seti içindeydiler. Bu sayede sabırlı kalabildim ve ikili sıkıştırmalarda kötü şutlar denemeyip, takım arkadaşlarımı görebildim.



Belki bir veya iki tane kötü şutum vardı. Lakin çoğu, oyunun akışı içinde gelen şutlardı. Hatta bizim çocuklara 'Siz oynamaya devam edin' demiştim. Arkadaşlar bir noktada artık hiç çembere bakmayıp, sahada beni aramaya başlamışlardı. 50 sayı atmaktan ziyade, maçı kazanmayı daha çok istedim. Oyunu zorlamayarak, akışına bıraktım ve ödülümü de almış oldum."





