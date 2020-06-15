Vanessa Bryant, Kobe ve Gigi'nin hayran hesaplarını neden engelledi?

Los Angeles Lakers'in merhum efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Instagram'da hayran hesaplarını engellemek zorunda kalmasının nedenini açıkladı.Bryant ailesi hala bir baba ve kocanın yanı sıra bir kız çocuğu ve kız kardeşin kaybının yasını tutuyor. Vanessa, Instagram'da en büyük kızı Natalia'nın, Ocak ayında bir helikopter kazasında ölen Kobe ve Gianna'ya sevgi gösteren ve fotoğraflarını paylaşan bazı hayran hesaplarını engellemek zorunda kaldıklarını açıkladı.Vanessa Bryant, hikaye kısmında şu açıklamaları yaptı:Kobe ve Gianna Bryant'ın ölümü, Ocak ayında tüm dünyayı sarsmıştı. Kobe, emeklilik sonrası kariyerine kadın sporları için bir yazar ve şiddetli bir savunucu olarak girerken, Gianna parke üzerinde kendi mirasını kurmaya başlıyordu.Baba-kız ikilisinin anıtları, Staples Center'ın önü de dahil olmak üzere kazadan sonraki günlerde Los Angeles sokaklarını kaplamışlardı.