Vanessa Bryant, Kobe ve Gigi'nin hayran hesaplarını neden engelledi?

Los Angeles Lakers'in merhum efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Instagram'da hayran hesaplarını engellemek zorunda kalmasının nedenini açıkladı.
Bryant ailesi hala bir baba ve kocanın yanı sıra bir kız çocuğu ve kız kardeşin kaybının yasını tutuyor. Vanessa, Instagram'da en büyük kızı Natalia'nın, Ocak ayında bir helikopter kazasında ölen Kobe ve Gianna'ya sevgi gösteren ve fotoğraflarını paylaşan bazı hayran hesaplarını engellemek zorunda kaldıklarını açıkladı.
Vanessa Bryant, hikaye kısmında şu açıklamaları yaptı: "Gösterdiğiniz tüm sevgi için çok teşekkürler. Natalia ve ben maalesef hayran sayfalarını engellemek zorunda kaldık, çünkü çevrimiçi olduğumuzda ve keşif sayfalarımızın her karesinin altında sevgili Gigi ve Kobe'nin resimlerini sürekli görmek gerçekten zor hale gelmiş durumda. Hayran sayfalarının engellenmesi, algoritmanın değiştirilmesine yardımcı oldu. Hepinizi seviyoruz ama bunu sevginizi takdir etmediğimiz için değil, kendi şifamız için yapmak zorunda olduğumuzu lütfen anlayın. Öpücükler."
Kobe ve Gianna Bryant'ın ölümü, Ocak ayında tüm dünyayı sarsmıştı. Kobe, emeklilik sonrası kariyerine kadın sporları için bir yazar ve şiddetli bir savunucu olarak girerken, Gianna parke üzerinde kendi mirasını kurmaya başlıyordu.
Baba-kız ikilisinin anıtları, Staples Center'ın önü de dahil olmak üzere kazadan sonraki günlerde Los Angeles sokaklarını kaplamışlardı.