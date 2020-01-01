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Van Gundy: "Thibs, medyanın büyük iftirasına uğruyor!"

Eski koç Jeff Van Gundy, New York Knicks'in yeni koçu Tom Thibodeau'nun ağır eleştirilere layık olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski koç Jeff Van Gundy, New York Knicks'in yeni koçu Tom Thibodeau'nun ağır eleştirilere layık olmadığını söyledi.

Knicks ön ofisi tarafından dümendeki yeni adamı olarak ilan edilen Thibodeau hakkında, hem olumlu hem de olumsuz birçok şey söylenmişti.

Eski meslektaşı Van Gundy, Thibodeau'nun ağır eleştirileri hak etmediğine inanıyor. Bazı kişiler Thibodeau'yu yıldızlarını gereğinden fazla oynatmakla ve bazen onlardan çok fazla talepte bulunmasıyla suçluyorlar.

Bu eleştiri, Van Gundy'nin gözünde kesinlikle normal değil ve neden buna inandığını tam olarak şöyle açıkladı:

"Oyuncuların, organizasyonlar ve antrenörler kadar değiştiğini düşünmüyorum. Oyunculardan daha azını talep edip, sonrasında neden daha azını yapmaya istekli olduklarından ötürü şikayet edemezsiniz. Ben bunun oyuncular için bir kötülük olduğunu düşünüyorum. Bence her çağda, iyi oyuncular meydan okumak ve en iyisi olmak için zorlanmak ve önem taşıyan takımlarda oynamak isterler. Tom'un ekibine nasıl ayak uyduracağını bilmediğine dair bu düşünce, medya tarafından bir koç üzerinde sürdürülen büyük iftiralardan biridir."

Thibodeau, Knicks ve Houston Rockets ile görev süreleri sırasında, Jeff Van Gundy'nin yardımcı antrenörü olarak çalışıyordu. Van Gundy, Thibs ile çalışma konusunda ilk elden deneyime sahipti ve kendisinin ligin en iyi koçlarından birine evrildiğini izlemiş oldu.


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