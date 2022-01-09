Vallecano ile Real Betis 1 puana razı oldu!

İspanya La Liga 21. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano, sahasında Real Betis ile karşılaştı.



Estadios de Vallecas'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Vallecano'nun golü 70. dakikada Ivan Balliu'dan gelirken, Real Betis'in golünü 45+2. dakikada Sergio Canales kaydetti.



Real Betis'te 33. dakikada Alejandro Moreno kırmızı kart gördü.



Sezon başında Galatasaray'dan Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, maçta 90 dakika forma giydi.



Rayo Vallecano bu sonuçla puanını31'e çıkartırken, Real Betis, puanı 34 yaptı.



Vallecano, ligin 22. haftasında Barcelona deplasmanına gidecek, Real Betis ise Alaves'i konuk edecek.

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