Valerien Ismael: 'Fenerbahçe maçıyla özür dileyelim'

Geçen sezonu Sergen Yalçın'la şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi yenerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Sergen Yalçın'ın bırakmasının ardından Önder Karaveli ile de beklediği sonuçları alamayan siyah beyazlılar takımı Valérien Ismaël'e teslim etti. Ancak Fransız teknik adam da beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. Tecrübeli teknik adam oyuncularına derbinin 'özür maçı' niteliğinde olacağını söyledi.



SAVUNMA SİL BAŞTAN



Hem Avrupa kupaları ümidini devam ettirmek hem de taraftarları mutlu etmek için ellerinde büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Ismaël, "Sezonu derbi zaferiyle kapatarak bir nebze olsun taraftarımızın yüzünü güldürelim" dedi. Diğer taraftan cezalı olan Montero ve Rosier ile babasının hastalığı sebebiyle ülkesine giden Vida'nın yokluğu Ismaël'i sıkıntıya soktu. Fransız hocanın Montero'nun yerine Souza'ya stoperde, Rosier'in yerine de Necip'e sağ bekte forma vermesi bekleniyor.









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