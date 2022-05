Valerien Ismael'den özel Emirhan İlkhan planı

Göztepe ve Konyaspor'la oynanacak son iki maçta genç isimlere daha fazla şans vermeyi düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Emirhan İlkhan'la ilgili özel planlar yapıyor. Hazırlık kampına en az 12 altyapı oyuncusu götürecek olan Fransız çalıştırıcı, gelecek sezon 17 yaşındaki Emirhan'ı vitrine çıkarmayı hedefliyor.



Orta sahadan kaptan Atiba'yı yedeğe çekerek gençlere yönelen Fransız teknik adam, derbideki performansıyla göz dolduran Emirhan'ı çok daha farklı seviyelere çıkarmak istiyor. Kaleye dikine gitmesi ve ofansif yönüyle birlikte orta sahada defansif tarafını da geliştirmeye başlayan Emirhan'ın, Fenerbahçe derbisindeki performansı sınıfı geçmesine neden oldu.



Emirhan'ın yanı sıra Güven, Can, Rıdvan ve Ersin gibi gençlere de ayrı ayrı önem veren ve bu oyuncuların yeni sezonda kadroda tutulması yönünde görüş bildiren Valerien Ismael, takımın sadece belirli bölgelerine tecrübeli isimleri monte edecek. Yeni sezonda Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier başta olmak üzere forvet ve santrfor hattında da birkaç deneyimli isim kullanmayı planlayan siyah-beyazlı teknik direktör, genç isimleri de bu tecrübeli oyuncuların etrafına yerleştirecek.



Emirhan'ın yanı sıra takımda kalmaları halinde Ersin, Can, Güven ve Rıdvan kadronun omurgasını oluşturacak. Valerien Ismael'in kadroda tutulmalarını istediği Can için Schalke ile bonservis pazarlığı kısa süre içinde başlayacak. Güven'le yapılan yeni sözleşme görüşmeleri de devam ediyor.

