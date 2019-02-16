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Valbuena: ''10 kişi kalmış takımdan gol yedik''

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, 1-1 biten Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Valbuena: ''10 kişi kalmış takımdan gol yedik''
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16 Şubat 2019 21:59
Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, karşılaşmayı değerlendirdi.

İstemedikleri bir skor aldıklarını belirten Valbuena, şu sözleri kullandı;

''O HAMLE HEP EKSİK KALDI...''

Bir şeyler üretebilecek gibi göründüğümüz birçok an vardı ama maalesef bitiremedik. Pozisyonların devamını getiremedik, bitiriciliği yapamadık. O hamle hep eksik kaldı. Üzücü gerçekten, istediğimiz skor kesinlikle bu değildi.

''10 KİŞİ KALMIŞ TAKIMDAN GOL YEMEK HOŞ OLMADI''

Bugün kesinlikle kazanmalıydık. Yediğimiz gol normal değildi. 10 kişi kalmış bir takımdan bu şekilde gol yemememiz gerekiyordu, hiç hoş olmadı. Golü doğru zamanda bulduk. İkinci yarıda ise bizi galibiyete taşıyacak golü atamadık.

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