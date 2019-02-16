Valbuena: ''10 kişi kalmış takımdan gol yedik''

'nin Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fransız futbolcu, karşılaşmayı değerlendirdi.İstemedikleri bir skor aldıklarını belirten Valbuena, şu sözleri kullandı;Bir şeyler üretebilecek gibi göründüğümüz birçok an vardı ama maalesef bitiremedik. Pozisyonların devamını getiremedik, bitiriciliği yapamadık. O hamle hep eksik kaldı. Üzücü gerçekten, istediğimiz skor kesinlikle bu değildi.Bugün kesinlikle kazanmalıydık. Yediğimiz gol normal değildi. 10 kişi kalmış bir takımdan bu şekilde gol yemememiz gerekiyordu, hiç hoş olmadı. Golü doğru zamanda bulduk. İkinci yarıda ise bizi galibiyete taşıyacak golü atamadık.