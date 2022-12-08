Üzerine kale direği devrilen minik, yaşam mücadelesi veriyor

Rize'de üzerine kale direğinin devrilmesi ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in tedavisi sürüyor.



Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 9 yaşındaki Yiğit Demirel'in hayati tehlikesi devam ediyor.



Kanamanın devam etmesi nedeniyle ameliyata alınmadığı ve kafatasında kırık olduğu belirtilen Demirel'in ailesi, yakınları ve Çaykur Rizespor Kulübü yöneticileri bekleyişlerini sürdürüyor.



Yiğit Demirel'in sağlık durumunu Çaykur Rizespor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt de yakından takip ediyor.



Öte yandan yiğit Demirel'in bu yaz Çaykur Rizespor altyapısına seçildiği ve çalışmalara 2 ay önce başladığı öğrenildi.



Yiğit Demirel, bir antrenman öncesinde çektiği videoda kulüp görevlisinin sorularını yanıtlayarak amcasına selam gönderiyor.



Görüntüde "Kaç yaşındasın?" sorusuna "9", "Hangi takımda oynuyorsun?" sorusuna "Çaykur Rizespor" diye cevap veren Yiğit Demirel, amcasına el sallıyor.





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