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Utah Jazz'den Donovan Mitchell'a bizzat övgü!

Utah Jazz, yıldız oyuncusu Donovan Mitchell'ın resmi sözleşme uzatma duyurusunda, yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz, yıldız oyuncusu Donovan Mitchell'ın resmi sözleşme uzatma duyurusunda, yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı.

Jazz, Mitchell'in maksimum sözleşme uzatmasını resmi olarak açıkladı ve genç yıldızı iş ahlakı ve bağlılığı nedeniyle övgülerde bulundu.

Mitchell ve Jazz, 196 milyon dolar değerinde beş yıllığı maksimum sözleşme uzatma üzerine anlaşmışlardı.

Jazz'in basketbol operasyonları genel menajer yardımcısı Dennis Lindsey, yapılan duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Donovan Mitchell gibi bir kişinin ve bir oyuncunun uzun vadede Jazz organizasyonunda olmasını sağlayabildiğimiz için çok heyecanlıyız.

Çalışma ahlakı, tutkusu ve kazanmaya olan bağlılığı, Jazz basketbolunu özetleyen niteliklerdir ve Donovan, Utah'a geldiğinden beri ekibimiz için bu değerleri derinleştirmiştir.

Gelişmeye devam etmesine ve topluluğumuzda olumlu bir etki yaratmaya devam etmesine yardımcı olmayı, dört gözle bekliyoruz."


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