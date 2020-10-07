Umut Nayir, Hajduk Split'e resmi imzayı attı

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split, Beşiktaş'tan Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Umut Nayir, Hajduk Split'e resmi imzayı attı
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07 Ekim 2020 16:38
Hajduk Split, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir'in transferini resmen açıkladı. Hırvat ekibi, 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

İmza sonrasında konuşan Umut, "Hajduk Split'e gelmeden önce Vida, Atanasov ve Prekazi ile konuştum ve çok pozitif geri dönüşler aldım. Bu forma ve bu kulüp için en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Umut Nayir, Hajduk Split'in tarihindeki ilk Türk oyuncu oldu.

SATIN ALMA MADDESİ ŞARTI

Umut Nayir, Hajduk Split'te 20 gole etki etmesi durumunda 400 bin euroluk mecburi satın alma maddesi devreye girecek. Sağ ayaklı golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki forvet bu maçlarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.





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