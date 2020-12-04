Ümraniyespor, deplasmanda Bursa'yı yıktı

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor ile Ümraniyespor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Deplasman ekibi maçı 3-1 kazandı.



Ümraniyespor'un golleri 45+1. dakikada Alim Öztürk, 52. dakikada Tomislav Glumac ve 83. dakikada Moussa Sow'dan geldi. Bursaspor'un golü ise 77. dakikada Emirhan Aydoğan'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor puanını 13'e yükseltti ve ligdeki 3. galibiyetini aldı. Bursaspor ise 14 puanda kaldı ve üst üste 2. yenilgisini aldı.



Bursaspor, ligin 13. haftasında Bandırmaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise aynı haftada sahasında Boluspor ile karşılaşacak.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı



Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Ertuğrul Kurtuluş (Dk. 70 Ramazan Keskin), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Recep Aydın (Dk. 46 Burak Kapacak), Burak Altıparmak, Kerem Şen (Dk. 32 Özer Hurmacı), Batuhan Kör (Dk. 79 Berat Altındiş), Ali Akman



Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 87 Hüseyin Çolak), Hasan Batuhan Atarslan, Mayi (Dk. 78 Turgut Doğan Şahin), Bentley (Dk. 79 Mustafa Murat Uslu), Gomis (Dk. 65 Sow), Zivkovic (Dk. 65 Okan Derici)



Goller: Dk. 77 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 45 Alim Öztürk, Dk. 51 Glumac, Dk. 82 Sow (Bereket Sigorta Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 18 Emirhan Aydoğan, Dk. 28 Ertuğrul Kurtuluş, Dk. 60 İsmail Çokçalış, Dk. 67 Cüneyt Köz (Bursaspor)



