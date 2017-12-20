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Ümit Özat'tan sürpriz G.Saray hamlesi!

Gençlerbirliği devre arası için şimdiden çalışmalara başladı. Gündemdeki ilk isim Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ahmet Çalık.

Ümit Özat'tan sürpriz G.Saray hamlesi!
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20 Aralık 2017 09:03
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini rahmetli başkan İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda yaşayan Gençlerbirliği devre arası için şimdiden çalışmalara başladı.

Kırmızı- Siyahlılar'ın gündeminde ise geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a satılan Ahmet Çalık var.

Teknik direktör Ümit Özat'ın, genç oyuncunun kiralık olarak kadroya katılmasını istediği belirtildi. Yönetimin birkaç güne kadar girişimlere başlayacağı ifade edildi

Ahmet bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 maça çıkabilildi.

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