Ümit Milli Takım için Volkan Demirel iddiası

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Volkan Demirel'in isminin geçtiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümit Milli Takım için Volkan Demirel iddiası
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04 Mart 2023 21:59
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8.5 ekranlarında yayınlanan "Yüzde 100 Futbol" programında Volkan Demirel'in isminin Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için geçtiğini söyledi.

Dilmen yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur. Volkan hoca buna ne kadar hazır tabii o da ayrı bir durum. Kolay bir süreçten geçmiyor." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor, yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalmıştı.
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