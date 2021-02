Uğurcan Çakır: 'Bu benim çocukluk hayalimdi'

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

100. maçına çıktığı için mutlu olduğunu dile getiren Uğurcan, "100. maçıma çıktığım için çok mutluyum. Benim çocukluk hayalimdi ne çabuk bu kadar geçtiğini hiç anlamadım. Çok mutluyum. Kötü bir zemine karşı iyi bir mücadele verdik. Malatyaspor'u iyi analiz ettik, uzun top oynayacaklarını biliyorduk. Maç maç bakarak performansımızı daha da yükselterek ilerlemek istiyorum. Herkes egosunu bir kenara bırakıp takım için mücadele ediyor. Trabzonspor her zaman zirveye oynar bu bizim özgüvenimizi de artırıyor." ifadelerini kullandı.



Abdullah Avcı ile bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Çakır, "Abdullah Hoca'dan sonra da çok önemli bir yükseliş yakaladık bunu sürdürmek istiyoruz. İlk dönemlerde forma şansı bekliyordum nasip oldu. Şuan 100. Maçımı oynadım. Trabzonspor formasıyla çıktığım her maç benim için çok özel. Hafif bir sakatlığım oldu. Zemin çok kötüydü, biraz sıkıntı oldu. Şu an iyiyim doktor yeniden bakacak." dedi.