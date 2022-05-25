Uğur Dündar'a sürpriz ziyaret!

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Uğur Dündar'a, kulübün eski yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziaretinde bulundu.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Uğur Dündar'a sürpriz ziyaret!
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25 Mayıs 2022 20:35
Uğur Dündar'ı kulüp binasındaki makamında, Aziz Yıldırım başkanlığında yöneticilik yapan Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat ve Murat Özaydınlı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili Haber Global'e konuşan Uğur Dündar, "Benim kapım herkese açık. Gelen isimler aynı zamanda Yüksek Divan Üyeleri. Eski çalıştığım, beraber mesai harcadığım arkadaşlarım geldi. Onlara da çok müteşekkirim. Fenerbahçe için var gücümüzle çalışacağız. Birlik ve beraberliği sağlamak için her şeyi yapıyorum, yapmaya da çalışacağım." diye konuştu.

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